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Tunceli'de Kar Yağışı Etkisini Artırdı

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Tunceli'de kar yağışı etkisini artırarak kent merkezi ve ilçelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.

TUNCELİ'de kent merkezi ile ilçelerde kar yağışı, etkisini artırdı. Ekipler, yolların kapanmaması için tedbir amaçlı çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 5 santimetreye, ilçelerde 30 santimetreye ulaştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için temizleme ve kar küreme çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri kent ve ilçe merkezindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kar, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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