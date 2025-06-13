Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçen İlk Türk Otizmli Yüzücü Oldu

TUNA, MANŞ DENİZİ'Nİ GEÇEN İLK TÜRK OTİZMLİ YÜZÜCÜ

İzmir'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk Türk otizmli yüzücü oldu. Tunca 13 saat 26 dakika süren yüzme maratonunu, saat 16.00'da tamamladı. Tunca, başarısının ardından annesi ve yakınları tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,