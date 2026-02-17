Ticaret Bakan Bakan Yardımcısı Gürcan: 22 Bin 850 TL'lik Hesap İtirazında 7 Bin TL Ceza Kesildiği İddiası Asılsız

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Antalya'daki bir kafede yüksek hesap itirazı sonrası Tüketici Hakem Heyeti tarafından vatandaşa 7 bin TL ceza kesildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gürcan, heyetlerin idari para cezası uygulama yetkisi bulunmadığını belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, son günlerde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan, Antalya'daki bir kafede yemek yiyen bir vatandaşa Tüketici Hakem Heyeti tarafından 7 bin TL idari para cezası kesildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürcan, köfte ve salata için 22 bin 850 TL hesap çıkarıldığı, itiraz eden vatandaşa ise "fiş almadığı" gerekçesiyle ceza verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan; Antalya'daki bir kafede yemek yiyen bir vatandaşın köfte ve salata için kendisinden istendiği iddia edilen 22.850 TL tutarındaki hesaba itiraz etmesi üzerine, Tüketici Hakem Heyeti tarafından kendisine "fiş almadığı" gerekçesiyle 7.000 TL idari para cezası kesildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu başvurunun Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne yapıldığı tespit edilmiştir."

"Vatandaşa yönelik herhangi bir cezai işlem de kesinlikle uygulanmamıştır"

İddia edilenin aksine, tüketilen ürünlerin sadece 'köfte ve salata' olmadığı; dosyadaki belgelerden alkollü ve alkolsüz şampanyalar ile çeşitli gıda ürünlerinin tüketildiği anlaşılmıştır. Heyet tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, tüketici şikayetinde menü fiyat listesi ibraz edilemediği için kasa fiyatları ile bir uyumsuzluk durumu ispat edilememiştir. Bu nedenle, iade talebi reddedilmiştir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, Tüketici Hakem Heyetlerinin şahıslara idari para cezası uygulama yetkisi bulunmadığı gibi; Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından, ilgili vatandaşa yönelik herhangi bir cezai işlem de kesinlikle uygulanmamıştır.

"İşletmeye 349 bin 624 TL tutarında idari para cezası uygulandı"

Öte yandan, yapılan denetimler kapsamında işletmeye yönelik ayrı bir değerlendirme gerçekleştirilmiş; kapı girişinde fiyat/menü listesi bulundurmaması nedeniyle ilgili mevzuat çerçevesinde de 349 bin 624 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın, resmi dayanağı olmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

