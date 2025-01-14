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TÜİK: Kasım 2024 Kümes Hayvancılığı Üretim Verileri Açıklandı

TÜİK: Kasım 2024 Kümes Hayvancılığı Üretim Verileri Açıklandı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de tavuk eti üretimi 216 bin 754 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,71 milyar adet olarak kaydedildi. Tavuk yumurtası üretimi bir önceki yıla göre %4,9 azalma gösterirken, tavuk eti üretimi %7,2 artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kümes Hayvancılığı Üretimi Kasım 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 216 bin 754 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,71 milyar adet oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,6, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7, tavuk eti üretimi ise 6,9 artış gösterdi.

Verilere göre, bir önceki ay 227 bin 675 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 4,8 oranında azalarak, 216 bin 754 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 881 milyon 358 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de kasımda yüzde 9,1 oranında azalarak, 1 milyar 710 milyon 852 bin olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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