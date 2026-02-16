Tüik: İnşaat Üretim Endeksi 2025'te Yıllık Yüzde 7,5 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemi inşaat üretim endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı.

TÜİK, aralık ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksinin yüzde 5,8, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinin de yüzde 5,5 arttığı hesaplandı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 1,0 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.