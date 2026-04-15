Tüik: Hizmet Üretim Endeksi Şubat Ayında Yıllık Yüzde 2,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayında hizmet üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 arttığını duyurdu. Ulaştırma ve depolama hizmetleri azalma gösterirken, konaklama, yiyecek, bilgi ve iletişim hizmetlerinde önemli artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi'nde 2026 yılı şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydedildiğini bildirdi. Hizmet üretimi aylık yüzde 1,2 arttı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Hizmet Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 arttı."

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı."

Kaynak: ANKA
