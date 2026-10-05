TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 oldu

TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerine göre, ekimde ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam tavanı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Eylülde TÜFE aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artarken önceki kira tavanı yüzde 31,79'du.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyonu verilerine göre, ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan yüzde 31,49 oldu.
TÜİK verilerine göre eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 artış kaydedildi.
Buna göre, ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da en fazla yüzde 31,49 olacak. Geçen bu tavan yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.
Kaynak: ANKA