TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı, ev ve iş yeri kira zammı tavanı yüzde 31,49 oldu

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı enflasyonu verilerine göre, ev ve iş yerleri kiralarında uygulanacak tavan yüzde 31,49 oldu.

TÜİK verilerine göre eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,49 artış kaydedildi.

Buna göre, ekim ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da en fazla yüzde 31,49 olacak. Geçen bu tavan yüzde 31,79 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: ANKA