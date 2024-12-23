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TÜİK: Ekim Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,59 Arttı

TÜİK: Ekim Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 32,59 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yıllık yüzde 32,59, aylık ise yüzde 2,75 artış görüldü. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi ile tarımsal yatırımlar için sağlanan mal ve hizmetler endeksinde de artışlar kaydedildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 32,59, aylık ise yüzde 2,75 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi-Ekim 2024" verilerini açıkladı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 5,32 artış ile hayvan yemi oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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