Emekliler Hala Yasal Olarak Fakir Tanımından Çıkamıyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hukuk danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, açıklanan son zamlara karşın emeklinin hala yasal olarak "fakir" tanımından çıkamadığını ve bakanlığa başvurarak fakirlik yardımı alabileceğini belirtti. Yazıcıoğlu, "Ne yazık ki bu durum; emekli, dul ve yetimlerimizin yasada tanımlandığı şekliyle fakir ve yardıma muhtaç duruma geldikleri yasayla da tespiti olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını açıkladığı en düşük emekli maaşına karşı tepkiler sürüyor. TÜED hukuk danışmanı Cafer Turan Yazıcıoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, emeklinin hala yasal olarak "fakir" tanımından çıkamadığını ve bakanlığa başvurarak fakirlik yardımı alabileceğini vurguladı.

Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2. maddesi, 'Hane içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 1/3'ünden az olması halinde, hane fakir ve yardıma muhtaçtır' demektedir. 2024 yılı ocak ayı için asgari ücret net 17 bin 2 TL'dir. Bunun 3/1'i de 5 bin 667 TL'dir. Aylık 10 bin TL gelire sahip iki kişilik emekli hanesinin, kişi balına düşen geliri ise 5 bin TL'dir. Yani yasayla tanımlanan fakir ve muhtaç sınıfına girmektedir. Bu durumdaki emeklilerimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün Aile Destek Programı'na başvurarak yardım talep edebilirler. Bu kişiler, kanunen fakir kabul edildiğinden Aile Destek Yardımı alabileceklerdir. Bunun yanı sıra kapsamın genişletilmesiyle birlikte uygulamaya konulmuş olan Çocuk Destek Bileşeni ile hanedeki çocuk sayısına göre belirlenecek ek yardım da ödenecektir. Ne yazık ki bu durum; emekli, dul ve yetimlerimizin yasada tanımlandığı şekliyle fakir ve yardıma muhtaç duruma geldikleri yasayla da tespiti olmuştur."