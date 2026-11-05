TÜED Başkanı Ergün en düşük emekli aylığının açlık sınırının altında olduğunu söyledi

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarının açlık sınırının altında kalmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal sağlık sorunu haline geldiğini ifade ederek, "Emeklilerimizi yetersiz beslenmeye, hastalıklarla mücadele etmeye ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2026 itibarıyla 38 bin 24 liraya ulaşan açlık sınırı karşısında, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 lirada kaldığını belirtti.

En düşük emekli aylığının açlık sınırının yalnızca yüzde 62'sini karşılayabildiğine işaret eden Ergün, "Aradaki fark 14 bin 472 liraya ulaşmış durumda. Açlık sınırının yüzde 38,06 altında kalan bir aylıkla emeklilerimizden sağlıklı ve insanca yaşamalarını beklemek mümkün değildir. Bu tablo, toplumsal vicdanı yaralayan bir insanlık ayıbıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilerin önemli bir bölümünün yeterli ve dengeli beslenmekte zorlandığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklimiz pazara, markete girerken, mutfakta tencere kaynatırken hesap yapmak zorunda kalıyor. Et, süt, yumurta, peynir, sebze ve meyve artık birçok emeklimizin sofrasında yeterince yer bulamıyor. Sağlıklı beslenemeyen insanın sağlığını koruması da giderek zorlaşıyor. Sağlıklı beslenemeyen emeklinin bir ayağı hastanede, bir ayağı eczanede. O da randevu alabilirse. Emeklilerimizin bir yandan geçim sıkıntısıyla, diğer yandan hastane randevuları, ilaç giderleri ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi kabul edilemez.

Emeklilerimiz yardım değil, yıllarca çalışarak ve prim ödeyerek hak ettikleri insanca yaşam koşullarını istiyor. Bunun için emekli aylıklarının hesaplanma sistemi yeniden düzenlenmeli, intibak sorunu çözülmeli, emeklilerimize seyyanen iyileştirme yapılmalı ve ekonomik büyümeden refah payı verilmelidir. En düşük emekli aylığı öncelikle açlık sınırının üzerine çıkarılmalı, hiçbir emeklimiz yoksulluğa mahkum edilmemelidir. Hedefimiz yalnızca emeklimizin karnını doyurabilmesi değil; sağlıklı, huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürebilmesidir. Ömrünü ülkesine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, yaşlılık dönemlerinde açlık sınırının altında aylıkla yaşam mücadelesi vermesi kabul edilemez. Emeklimiz hastane ve eczane kapılarında değil; sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşamın içinde olmalıdır. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Bir kez daha söylüyoruz: Açlık sınırının altında emekli aylığı olamaz."

Kaynak: ANKA