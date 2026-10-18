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TSK Satranç Takımı, Letonya'daki NATO Satranç Şampiyonası'nı 23,5 puanla kazandı

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TSK Satranç Takımı, Letonya'daki NATO Satranç Şampiyonası'nı 23,5 puanla kazandı
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Milli Savunma Bakanlığı, TSK Satranç Takımı'nın Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen 36'ncı NATO Satranç Şampiyonası'nı 23,5 puanla kazandığını duyurdu. Piyade Er Vahap Şanal da turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak ferdi NATO Satranç Şampiyonu oldu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen 36'ncı NATO Satranç Şampiyonası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Satranç Takımı'nın 18 ülkeden 136 sporcunun katıldığı organizasyonu 23,5 puanla şampiyon tamamladığını duyurdu. Piyade Er Vahap Şanal ise turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak ferdi NATO Satranç Şampiyonu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Satranç Takımı'nın, 18 ülkeden 136 sporcunun katıldığı 36'ncı NATO Satranç Şampiyonası'nda, 23,5 puanla NATO Satranç Şampiyonu olduğunu bildirdi.

Paylaşımda, "Ayrıca şampiyonada Piyade Er Vahap Şanal 7 maçta 7 galibiyet elde ederek ferdi NATO Satranç Şampiyonluğunu elde etti. Elde ettikleri bu büyük başarılardan dolayı sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
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