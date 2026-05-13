Avustralya'da Trump Tower projesi iptal edildi

Güncelleme:
Avustralya'nın Queensland eyaletinde inşa edilmesi planlanan 1,5 milyar Avustralya doları değerindeki Trump Tower projesi, mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edildi. Projenin iptali, Trump markasına yönelik olumsuz algıların arttığı bir dönemde gerçekleşti.

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'a ait gayrimenkul şirketi Trump Organizasyon, projeyi üstlenen Avustralyalı şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıklarken Altus Property Group ise projenin iptalinin temel nedeni olarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Trump markasının yarattığı olumsuz algıya işaret etti.

Trump Organizasyonu yetkilisi Kimberly Benza, şirketin projeyi Gold Coast'a taşımak konusunda heyecan duyduğunu ancak Altus'un yükümlülükleri yerine getirmediğini belirterek, "Aylarca süren müzakereler ve boş vaatlerin ardından Altus Property Group en temel mali yükümlülüğünü dahi karşılayamadı." dedi.

Altus Property Group Genel Müdürü David Young ise konuya dair açıklamasında, "Gelişmelerle birlikte Trump markasının Avustralya'da giderek toksik bir hal aldığını söylesek yeridir. Bir süre önce yolları ayırmanın zamanı geldiğini anladık." ifadesini kullandı.

Young, anlaşmazlığın mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle ilgisi olmadığını belirterek, 335 metre ile Avustralya'nın en yüksek binası olacağı öngörülen projenin Trump markası yerine başka markalarla süreceğini savundu.

Projenin iptalinde kar payı anlaşmazlığı yaşandığı iddiası

Gold Coast Belediye Başkanı Tom Tate, anlaşmanın iptaline yönelik ABC'ye açıklamasında, sorunun ilişkilerden çok kar marjlarıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Tate, "Her şey parayla ilgili. Trump Organizasyonu, markası için finansman, işletme ve kar payı konusunda çok daha fazlasını istiyor. Geliştirici ise tüm parayı kendisinin koyduğunu ve karşı tarafın büyük bir kar payı alacağını söylüyor. İkili bu yüzden ayrı yolları seçti." dedi.

Proje tepki çekmişti

Proje ilk duyurulduğunda Gold Coast sakinleri arasında tartışmalara yol açmıştı.

Trump Tower'a karşı başlatılan kampanyada proje aleyhinde 120 binden fazla imza toplanırken, projeyi destekleyen dilekçeye ise yalnızca yaklaşık 3 bin 500 kişi imza atmıştı.

Öte yandan, projeye karşı belediye binası önünde protesto düzenlenmişti.

Proje, şubat ayında Trump'ın oğlu Eric Trump tarafından şirketin Avustralya'daki "ilk resmi girişimi" olarak tanıtılmıştı.

Trump Tower projesinin inşaatının ağustosta başlaması bekleniyordu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

