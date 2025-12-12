Haberler

ABD Başkanı Trump'tan yapay zeka çalışmalarına "ulusal çerçeve" öngören kararnameye imza

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka çalışmalarının yasal düzenlemelerinin federal düzeyde yapılması gerektiğini belirterek, merkezi bir onay mekanizması oluşturulacağını açıkladı. Bu adım, eyaletler arasındaki düzenleme farklılıklarını giderecek ve yatırımların hızlanmasını sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yapay zeka çalışmalarıyla ilgili yasal düzenlemelerin eyaletlerden ziyade federal düzeyde yapılmasını ve merkezi bir onay mekanizmasının işletilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende yapay zeka ile ilgili yeni bir düzenlemeyi kamuoyuna açıkladı.

Trump, ABD'nin yapay zeka alanında birçok önemli adım attığını ancak bu adımları eyaletlere göre çok farklı şekillerde hayata geçirildiğini ve eyaletler arasındaki yasal düzenleme farklılıklarının karmaşa yarattığını anlattı.

Federal düzeyde oluşturulacak bir "merkezi onay sisteminin", yapay zeka yatırımlarının daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacağın ifade eden Trump, bu yolla "ulusal bir çerçeve" inşa etmiş olacaklarını söyledi.

Trump, Oval Ofis'teki imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu konuda birleşik olmalıyız. Çin birleşik çünkü tek bir oyları var ve o da Devlet Başkanı Şi'ye (Cinping) ait. Bizim sistemimiz ise farklı." dedi.

Beyaz Saray yapay zeka ve kripto yöneticisi David Sacks ise kararın yönetime, "sıkıntılı eyalet düzenlemelerine karşı koymak için birçok yasal imkan" sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
