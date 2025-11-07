Trump, Pelosi'nin Siyaseti Bırakmasını Memnuniyetle Karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, borsadaki kazançları nedeniyle sık sık eleştirdiği ABD Temsilciler Meclisinin eski başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin siyaseti bırakıp emekliye ayrılma kararından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İki defa azlimi isteyip başarısız olan, yaşlı ve yıpranmış menfaatçi Nancy Pelosi sonunda siyaseti bırakıyor." ifadesini kullandı.

Pelosi'yi borsadan "yasa dışı" şekilde servet kazanmakla itham eden Trump, paylaşımında, "ABD halkını dolandırdı ve ülke için felaketti. Pelosi'nin yarattığı pisliğin ortadan kalkacağını görmekten memnunum." açıklamasını yaptı.

Trump, milyon dolarlık serveti nedeniyle Pelosi'yi sık sık hedef almış, temmuz ayının sonundaki açıklamasında da Pelosi'nin borsa işlemleri hakkında soruşturulması gerektiğini belirtmişti.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi, dün 37 yıllık siyasi yaşamının ardından emeklilik kararını açıklamıştı.

ABD Kongresi'ne ilk defa 1987'de 47 yaşındayken seçilen Pelosi, 2003'de ilk defa Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu'nun başkanlığını üstlenmişti.

2023 yılının başında başkanlık görevinden istifa eden ve Kongre'de daha arka planda çalışmalarına devam eden Pelosi, 250 milyon dolara yakın servetiyle Kongre'nin en zengin üyeleri arasında yer alıyordu.