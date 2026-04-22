ABD Başkanı Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ekonomik durumu ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının İran'ın mali sıkıntılarına yol açtığını ve bu nedenle bölgenin açılmasını istediğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.

İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.

Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
