Donald Trump'tan Hürmüz'de Abluka Kararı: Yüklerden Yüzde 20 Ücret Alınacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka uygulayacaklarını belirterek, "Bugünden itibaren ABD, 'Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu' olarak anılacak ve dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında, sevk edilen tüm yüklerin yüzde 20'si oranında ücret alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır. İran ablukasını yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Bu abluka, yalnızca İran gemilerinin veya müşterilerinin boğaza girmesini ya da çıkmasını engellediği için bu adla anılmaktadır. Diğer tüm ülkeler boğazı adil ve serbest bir şekilde kullanabilecektir. Bugünden itibaren ABD, 'Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu' olarak anılacak ve dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında, sevk edilen tüm yüklerin yüzde 20'si oranında ücret alacak. Süreç ve düzen derhal başlayacaktır."

Kaynak: ANKA