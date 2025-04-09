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Trump, Çin İthalatına Yüzde 104 Gümrük Vergisi Uygulayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den yapılan tüm ithalatlara yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu karar, Çin'in ABD mallarına yönelik misilleme kararına yanıt olarak alındı ve ABD borsalarında düşüşe yol açtı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü itibarıyla Çin'den yapılan tüm ithalatlara yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu kararın, ABD Başkanı'nın yeni yaptırımların bir parçası olduğunu söyledi.

Trump yönetimi, Çin'in ABD mallarına yönelik misilleme kararına yanıt olarak daha önce duyurulan yüzde 34'lük artışa ek olarak yüzde 50'lik ilave vergi getirme kararı aldı. Bu da önceki yüzde 20 artışla toplamda Çin mallarına uygulanan vergilerin yüzde 84 oranında arttırılması anlamına geliyor. ABD Başkanı önceki gün sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı mesajinda Çin'in misilleme adımını Salı gününe kadar geri çekmemesi halinde Çin ürünlerine yüzde 50 ek gümrük vergisi getireceğini belirtmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ilave vergilere sert tepki göstererek bunu "hatalar zinciri" olarak nitelendirdi ve ABD'ye yönelik misillemeleri daha da artıracaklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından, dün sabah yükselişte olan ABD borsaları, öğleden sonra düşüşe geçti. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri negatif bölgeye geriledi.

Beyaz Saray sözcüsü Leavitt "Çin gibi ülkeler, Amerikalı işçilere yönelik kötü muamelelerini sürdürerek büyük bir hata yapıyor, Başkan Trump'ın iradesi çelik gibidir; geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı. Trump'ın ilave yüzde 50 kararının ABD saatiyle gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Geçen yıl Çin, 439 milyar dolarlık ihracatla ABD'nin ikinci büyük ithalat kaynağı olurken, ABD'nin Çin'e ihracatı 144 milyar dolar seviyesindeydi. Karşılıklı uygulanan tarifelerin iç pazardaki sektörleri olumsuz etkilemesi ve işten çıkarmalara neden olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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