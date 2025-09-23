Haberler

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler için Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye tam destek verdi. Trump, Milei'nin ekonomik reformlarına övgüde bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında Arjantin'de yapılacak seçimler için Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi desteklediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Milei, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Milei ile görüşmesinde, Arjantin Devlet Başkanı'nın seçilmesine destek verdiğini "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum." sözleriyle açıkladı.

Trump, Milei'nin ekonomik reformlarından da övgüyle bahsederek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.