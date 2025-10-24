Haberler

TREDAŞ, Leylek Yuvalarını Koruma Çalışmalarına Dronlarla Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş, leylek yuvalarının korunması ve enerji hatlarının güvenliği için termal kameralı dronlar kullanarak bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalarla leyleklerin göç sonrası yuvalarına güvenli bir şekilde dönmeleri amaçlanıyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ), leylek yuvalarının devamlılığını sağlamak ve yuva kurulan enerji direklerinde güvenli elektrik akışını sürdürmek amacıyla bakım çalışmalarını termal kameralı dronlar yardımıyla gerçekleştiriyor.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket yaklaşık 300 bin direk, 20 bin kilometreyi aşan enerji hattı ve 10 binden fazla trafo ile Trakya'nın her noktasına enerji ulaştırırken, doğayla uyumlu bir altyapı oluşturma yönündeki faaliyetlerini de sürdürüyor.

Göç döneminin sona ermesinin ardından ekipler, leyleklerin gelecek baharda yuvalarına güvenle dönebilmeleri için bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Göç yolları üzerinde yer alan Trakya'da her yıl düzenli olarak yürütülen bu çalışmalar kapsamında, termal kameralı dronlarla yuvalar taranıyor, hasarlı olanlar onarılıyor, içlerinde biriken çöpler temizleniyor ve uygun noktalara yeni platformlar kuruluyor.

Termal dron teknolojisi, aktif enerji hatlarının güvenliğini artırırken leyleklerin doğal yaşam alanlarının korunmasına da önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.