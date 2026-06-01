Trakya Üniversitesi öğrencileri Etnospor Kültür Festivali'nde görev aldı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde gönüllü olarak görev aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde öğrenciler, geleneksel sporların tanıtılması, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çeşitli organizasyon çalışmalarında yer aldı.

Festival süresince farklı etkinliklerde görev üstlenen öğrenciler, organizasyon deneyimi kazanırken geleneksel sporlar ve kültürel değerlerin tanıtımına da katkı sundu.

Gönüllü ekipte, Rekreasyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri Reyhan Ayşenur Sarısoy, Velihan Yalman ve Yusuf Türker Genciz ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Salih Aksoy yer aldı.

Festivalde görev alan öğrencilerin hem mesleki hem de kültürel açıdan önemli deneyimler elde ettiği belirtildi.