Trakya Üniversitesi'nde Gümrük ve Gümrüklerin Önemi Toplantısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda "Gümrük ve Gümrüklerin Önemi" konulu mesleki tanıtım toplantısı düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gümrük İşletme Topluluğunca yüksekokulun konferans salonundaki programda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık sunum yaptı.

Ardından gümrük personeli eğitim ve meslek yaşamlarındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Toplantı sonrası katılımcılara teşekkür belgesi veren Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale, programın öğrencilerin kariyer yolculuğunda faydalı olması temennisinde bulundu.

Programa gümrük personeli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.