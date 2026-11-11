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Trakya Üniversitesi ara sınav haftasında kütüphanede öğrencilere çorba ikram etti

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Trakya Üniversitesi ara sınav haftasında kütüphanede öğrencilere çorba ikram etti
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Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında Merkez Kütüphanede ders çalışan öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca çorba ikramında bulundu. İkramla yoğun sınav temposundaki öğrenciler derslerine kısa bir mola verme imkanı buldu.

Trakya Üniversitesi, ara sınav haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Merkez Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla çorba dağıtıldı.

Yoğun sınav temposunda ders çalışan öğrenciler, ikram sayesinde derslerine kısa bir mola verme imkanı buldu.

Kaynak: AA
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