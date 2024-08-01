Trakya Tohum AŞ'nin yerli hibrit ayçiçeği tohumu hasat edildi

Edirne'de, Trakya Tohum AŞ tarafından geliştirilen 4 yerli hibrit ayçiçeği tohumundan biri olan "Sun 2259 CL" için hasat etkinliği düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün deneme tarlasındaki etkinlikte, Türkiye'de ayçiçeği denilince akla Trakya'nın geldiğini söyledi.

Yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretiminin Trakya'da yapılmasının son derece doğal olduğunu belirten Şahin, "Trakya, Türkiye'de ilk defa kamu, sivil toplum, üniversite gibi bütün paydaşların bir araya geldiği ve uzun süre başarılı bir şekilde dağılmadan AR-GE yaptığı, yerli hibrit tohumunu toprakla buluşturduğu bir yer haline geldi." dedi.

Şahin, yerli hibrit ayçiçeği üretiminin ne kadar zor olduğunu işin içine girince gördüklerini dile getirdi. Şahin, "Biz tohum üretimine 3 tonla başladık. Bu sene yaklaşık 200 tona yakın ürün üretildi ve bu ürün şu an 22 ilde. Geçen sene sadece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ekiliyordu. Sonra Çanakkale ve İstanbul'a verdik. 5 ilde ekiliyorken şimdi Allah'ın izniyle 22 ilde ürünlerimiz satıldı, ekildi. Şu an hasat zamanı geldi. Çiftçiye, başkanlarıma soruyorum, hepsi 'Sıcağa rağmen hem verimi iyi hem de mildiyö hastalığından etkilenmedi.' diyor. Bu anlamda mildiyö hastalığı gibi birçok hastalığa da dayanıklı bir çeşidimiz." diye konuştu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk de Trakya'da AR-GE yetkisi almış kuruluşların Trakya Tohum AŞ altında birleşmesinin sertifikalı tohum üretimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ayçiçeği üretiminde kuraklığa karşı ekim zamanı, birim alandaki tohum sıklığı ve toprak işleme başlıklarında alınabilecek önlemler olduğunu anlatan Öztürk, "Örneğin ayçiçeğinde yaklaşık çiçeklenme ekimden sonra 70-75 gün sürüyor. Eğer biz mart ayında ayçiçeği ekimini tamamen yaptırabilirsek bölgenin iyi olur. İklim değişikliğinden dolayı artık o dönemdeki toprak sıcaklığı da ekim için yeterli. Çiçeklenme dönemi sadece ayçiçeğinin değil bütün bitkilerin kurak ve sıcaklığa en hassas dönemi. Bu dönemi kuraklık, sıcaklık stresinden öne almamız gerekiyor. Bu nedenle ekim zamanı önemli." dedi.

Konuşmaların ardından tohum firmaları, ziraat odaları ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından kurulan Trakya Tohum AŞ tarafından geliştirilen 4 yerli hibrit ayçiçeği tohumundan biri olan "Sun 2259 CL" hasat edildi, mahsul incelendi.

Etkinliğe, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.