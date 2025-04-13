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Traktörle Lastik Kayak Keyfi

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki genç, traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Kar yağışı ile beyaza bürünen köy yollarında, gençler hızla ilerleyen traktörün arkasında kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Traktöre bağladıkları lastiklerle kayak keyfi yaptılar

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki gencin traktörün arkasına bağladıkları araç lastikleriyle kayak yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Olay, Eskipazar ilçesine bağlı Bölükören köyünde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen köy yollarında karın keyfini çıkarmak isteyen iki genç, traktörün arkasına iple bağladıkları eski araç lastiklerine oturarak kayak yaptı. Karla kaplı yolda hızla ilerleyen traktörün arkasında kayan gençler, eğlenceli halleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin zaman zaman savrulmasına rağmen eğlenceden vazgeçmediği görüldü. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Güncel
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