Traktör evin duvarına çarpıp 6 metreden bahçeye uçtu: 2 ölü

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktör ilk önce evin duvarına çarptı ardından 6 metre yükseklikten devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde meydana geldi. Nurgul Katta Kulova isimi yabancı uyruklu kadının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör önce evin duvarına ardından yaklaşık 6 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 72 yaşındaki Kazım Böyrek, ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.