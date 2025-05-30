Trafikte Dikkat: Karayollarında Ulaşım Şartları Güncellendi
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapandığını ve ulaşımın alternatif güzergahlar üzerinden sağlandığını bildirdi. Sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yolundan sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 73-92. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'ndaki Kandıra Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na girişlere de izin verilmiyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-4 kilometrelerindeki şev destekleme çalışması sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritlerden sürdürülüyor.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönünde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Ünye çevre yolunun 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.
Ceyhan-Yumurtalık yolunun 33-34. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı kesimler trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Karacabey ayrımı-Zeytinbağı il yolunun Bursa-Mudanya istikameti 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.