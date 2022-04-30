Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2) - Haberler

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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (2)

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na gelmeye başladı. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Bordo-mavili taraftarlar, coşkularını zaman zaman davul çalarak ve marşlar söyleyerek gösterdi.

Taraftarların maçı izleyebilmeleri için 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Avni Aker Millet Bahçesi'ne de dev ekranlar kuruldu.

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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