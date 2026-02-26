Haberler

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin çoğunluğu devredildi

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin hisselerinin yüzde 50,01'inin belediyeye devredildiğini açıkladı. Altyapı çalışmaları belediye tarafından gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi hisselerinin yüzde 50,01'inin Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, alanın yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla tahkimat ve dolgu çalışmaları dahil tüm altyapı çalışmalarının Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirileceğini belirtti.

Yatırım Adasının, Türkiye'nin 5 mega endüstri bölgesinden biri olma özelliği taşıdığını aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gerçekleştirdiğimiz yönetici şirketin yönetim kurulu toplantısının ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısında şirket hisselerinin yüzde 50,01'lik kısmının Trabzon Büyükşehir Belediyemize devri konusunda karar alınmış ve konu bugün gerçekleştirilen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis'inin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Süreci bundan sonra da Ticaret ve Sanayi Odamızla ve yönetici şirketimizle birlikte yöneteceğiz. Şehrimize, vatandaşlarımıza, ülkemize ve özellikle bu coğrafyanın üretken kuşağı gençlerimize hayırlı olsun."

Alınan kararın hayırlara vesile olmasını temenni eden Genç, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
