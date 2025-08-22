Trabzon Günleri 29 Ağustos'ta Başlıyor

Bu yıl Trabzon'da düzenlenecek "Trabzon Günleri" etkinlikleri 29 Ağustos ile 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzon Dernekler Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenecek organizasyon, "Trabzon Seni Çağırıyor" sloganıyla İpekyolu Fuar Alanı'nda yapılacak.

Bir restoranda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aziz Yıldırım, turizmin şehrin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin sayısının artmasını arzu ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Trabzon'umuz, yaylalarıyla, ormanlarıyla, yeşiliyle, deniziyle, kültürüyle, sanatıyla ve tüm değerleriyle büyük bir zenginliğe sahiptir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen festivallere değinerek, şöyle devam etti:

"Bu festivallere milyonlarca insan akın ediyor. Biz de benzer bir organizasyonu Trabzon'da gerçekleştirebiliriz. Elbette onların yaptığını birebir kopyalamamız mümkün değil. Çünkü bizim kültürümüz bambaşka bir kültürdür. Ancak kendi inancımıza, değerlerimize ve Trabzon'un ruhuna uygun festivaller, etkinlikler ve objeler ortaya koyabiliriz. Bu süreci hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her türlü öneriye açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katkı sunan, destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'nın takdim edildiği Trabzon için dün gurur günü yaşadığını dile getirdi.

Trabzon Günleri'nde kentin tüm değerlerinin tanıtılacağını vurgulayan Genç, "Bir taraftan bu güzellikleri yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak gibi bir sorumluluğumuz bulunurken, diğer taraftan bu değerleri tanıtarak şehrimize katkı sağlamak da görevlerimiz arasındadır." dedi.

Genç, kenti uluslararası alanda tanıtabilmek için özel bir gayretin içerisinde olduklarına dikkati çekerek, "Körfez ülkelerinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik, Kafkasya'ya açıldık, Buhara ile kardeş şehir ilişkisi kurduk. Tüm bu çalışmalarla sahip olduğumuz değerleri şehrimizin ekonomisine de katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu da federasyonun uzun yıllar Türkiye'nin farklı şehirlerinde "Trabzon Günleri" adıyla etkinlikler düzenlediğini, bu yıl ki etkinliklerin ise kentte 29 Ağustos ve 7 Eylül'de yapılacağını kaydetti.