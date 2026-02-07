Ortahisar Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk'ün katıldığı toplantıda, muhtarlarla şehrin sorunları görüşüldü.

Genç, siyasi ayrım yapmadan vatandaşa hizmet anlayışını benimsediklerini belirterek, "Ortahisar'da halkımız farklı bir tercih yapmış olabilir. Bizim siyasi partimizin dışında başka bir siyasi partinin adayı belediye başkanımız olabilir. Ben 25 senedir aktif siyaset içerisindeyim. Halkın iradesini sorgulamayız." ifadelerini kullandı.

Genç, seçime kadar siyaset, sonra da hizmet ettiklerini vurgulayarak, "Ekonomik koşullar var, darlıklar var, sıkıntılar var ama biz bahane üretme makamına değil, çözüm makamına geldik. Bahane üretmiyoruz, çözüm üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Raylı sistemin ihalesinin yakın zamanda, Uzunkum Yaşam Alanında 300 dönümlük ilk etap ihalesinin ise bu ay içinde yapılacağını belirten Genç, merkezdeki mahallelerde başta olmak üzere biyolojik arıtmayı tamamlayacaklarını, Akçaabat'ta proje ihalesinin yapıldığını, Ortahisar ve Yomra'da 100 dönümlük alan bulduklarını, güneydeki mahallelerde kanalizasyon işine de başladıklarını aktardı.

Genç, kentsel dönüşüm ile ulaşım projelerinin devam ettiğini, altyapıları tamamlanan Fatih ve Ayasofya başta olmak üzere üstyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Şehir merkezindeki dolmuş trafiği için yeni bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Genç, Pazarkapı ve postane bölgelerindeki yoğunluğun azaltılacağını, Reşadiye Viyadüğü'nün de kaldırılacağını belirtti.

Gençlerin bağımlılıktan korunmasının önemine değinen Genç, şunları kaydetti:

"En önemli konumuz sağlıklı nesil yetiştirmektir. Şu anda akran zorbalığı, 18 yaşından küçük çocukların suç işlemeyi maharet sayan bir anlayış var. Başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere bütün bağımlılıkları esas alarak siz kıymetli muhtarlarımızla el ele vererek bu çalışmayı bütün mahallelerimizde olduğu gibi Ortahisar'dan başlatalım. Bunu yapabilirsek bir yavrunun bile kurtarılmasına vesile olup büyük, hayırlı bir iş yapmış oluruz."