Büyükşehir Belediyesi'nden kokarcayla mücadeleye destek

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede 20 personel ve 10 araçla destek veriyor. Tarım ürünlerinde verim kaybına neden olan bu zararlının yayılımını önlemek için kapsamlı ilaçlama ve mücadele programları uygulanıyor.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına 20 personel ve 10 araçla destek veriyor.

Son yıllarda özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da 20 personel ve 10 araçla destek veriyor. Bütün ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlının yayılımını önlemek amacıyla kapsamlı bir mücadele programı uygulanıyor. Zararlının kışlak olarak kullandığı depo ve mesken gibi kapalı alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

ÜRETİCİNİN ZARARI EN AZA İNDİRİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kahverengi kokarca; fındığın yanı sıra elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye ve domates gibi birçok tarım ürününde ciddi zararlara yol açarak ilimiz ekonomisi için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Zararlının kışlaklardan çıkışından önce popülasyonun azaltılması amacıyla bina, mesken ve benzeri alanlarda ruhsatlı biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara 10 ekiple destek veriyoruz. Yapılacak mücadele ile zararlı popülasyonunun düşürülmesi ve üreticilerimizin uğrayabileceği zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı