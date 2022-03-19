Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
??????? Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle 5 katlı bir sitenin arka bahçesindeki istinat duvarının büyük kısmı çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.