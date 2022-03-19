Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü - Haberler

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Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Trabzon'da, heyelan sonucu bir sitenin istinat duvarının çökmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

??????? Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle 5 katlı bir sitenin arka bahçesindeki istinat duvarının büyük kısmı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

Trabzon'da heyelan nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Toprak Kayması, Ortahisar, Trabzon, Fatih, Güncel, Haberler

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