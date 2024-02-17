Trabzon'da bir şüpheli babasını öldürdü
Trabzon'un Tonya ilçesinde bir şüpheli, babasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay, Karşular Mahallesi'nde meydana geldi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Karşular Mahallesi Bayra Küme Evleri mevkisindeki arazide dün akşam saatlerinde tartıştığı babası C.L'yi silahla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan A.K.L, gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusundan ardından zanlı A.K.L, çıkarıldığı Tonya Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.