Trabzon'da bir şüpheli babasını öldürdü

Trabzon'un Tonya ilçesinde babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Karşular Mahallesi Bayra Küme Evleri mevkisindeki arazide C.L. ile oğlu A.K.L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.K.L'nin tabancayla ateş ettiği babası C.L. ağır yaralandı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.L. yaşamını yitirdi.

Olayda kullandığı tabancayla jandarmaya teslim olan zanlı, Tonya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.