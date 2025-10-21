Trabzon'da 482 Okula Spor Malzemesi ve Oyun Seti Dağıtıldı

Trabzon'da 482 okula spor malzemesi ve oyun seti hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince okullara malzeme desteğinde bulunduklarını söyledi.

Genç, belediyecilik hizmetlerini yürütürken şehrin güçlü yönlerine de katkı sağladıklarını belirterek, "10 yıl Ortahisar Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde Milli Eğitimden gelen hiçbir talebi çok şükür geri çevirmedik. Az yaptık, çok yaptık ama elimizden geleni yaptık. Bunu şehre bir sorumluluk olarak görüyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca okul ve ilçe ayırt etmediklerini vurgulayan Genç, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 500'e yakın malzeme dağıtacaklarını ve bunu her sezon başında yapacaklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrah Koşar da Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bir şehri yaşatan binalar değil, insanların ilime, bilime ve kültüre değer vermesidir. Bizler de bu anlamda şanslıyız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesince lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de destek verildiğine işaret eden Koşar, öğrencilerin sadece sanatsal, kültürel ve spor alanında değil, her alanda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonasında dereceler aldığını ifade etti.

Genç ve Koşar, farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere spor malzemesi hediye etti.

Trabzon'daki 177 ilkokul, 188 ortaokul ve 117 liseye 3 bin 767 top ile 200 oyun seti dağıtıldı.