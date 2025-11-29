Trabzon'da 4. Engelsiz Spor Oyunları Düzenlendi

Trabzon Kent Konseyince organize edilen "4. Engelsiz Spor Oyunları" gerçekleştirildi.

Trabzon Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan engelli bireyler, masa tenisi, voleybol, futsal ve golbol oynadı.

Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Savaş Yol, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak etkinliği gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin eğlenceli geçtiğini belirten Yol, "Bugün burada down sendromlu çocuklar, otizmli, görme engelli ve hafif zihinsel engelli bireyler spor faaliyetleri yaptı. Futsal, golbol masa tensisi ve voleyboldan oluşan müsabakalar gerçekleştirdik. Bu sene dördüncüsünü yaptık. 3 Aralık engelliler günü yaklaşırken farkındalığı artırdık. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi .

Trabzon Barosu Engelli Hakları Komisyon Başkanı Aslıhan Bezirganoğlu da kendilerine destek veren avukatlara teşekkür ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, engelli bireylere ödüllerinin sunulmasıyla sona erdi.