Trabzon Çaykara'da Atölyede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Y.K.'ya ait demir ve kalay işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen iş yerinde, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok incelemelerde bulundu.