Haberler

Trabzon Çaykara'da Atölyede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Trabzon Çaykara'da Atölyede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir demir ve kalay işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın sonrası iş yerinde incelemelerde bulunuldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Y.K.'ya ait demir ve kalay işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının ardından kullanılamaz hale gelen iş yerinde, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görülmüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Çarpıntı'da cinsel saldırı sahnesi izleyiciyi ayağa kaldırdı

Yeni bölümdeki cinsel saldırı sahnesi büyük tepki topladı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede

Ünlü çiftin boşanma davasında sürpriz tanıklar
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Trump belgeseli İngiltere'de fırtına kopardı, BBC'de istifalar peşe peşe geldi

Trump belgeseli Avrupa ülkesinde fırtına kopardı! İstifalar peş peşe
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı

6 kişinin öldüğü yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Galatasaraylı taraftarlara Lucas Torreira'dan müjdeli haber

Galatasaraylılara müjdeli haber: Yıldız ismin sağlık durumu iyi
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.