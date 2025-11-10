Trabzon Çaykara'da Atölyede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir demir ve kalay işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın sonrası iş yerinde incelemelerde bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Y.K.'ya ait demir ve kalay işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangının ardından kullanılamaz hale gelen iş yerinde, Kaymakam Ali Sapmaz ve Belediye Başkanı Hanefi Tok incelemelerde bulundu.
