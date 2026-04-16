Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil esnaf ziyaretinde bulundu

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçedeki Marangozlar ve Aşağı Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede faaliyet gösteren esnafa ziyarette bulundu.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marangozlar Sanayi Sitesi ve Aşağı Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldiklerini belirtti.

Ziyarette esnafın talep ve önerilerini değerlendirdiklerini anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Esnafımızı iş yerlerinde tek tek ziyaret ettik. Hayırlı işler temennisinde bulunduk. Çalışmaları hakkında bilgi aldık. Esnafımızın talep ve önerilerini dinledik. Sanayi sitelerimizin mevcut durumu ve ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Üretimin ve emeğin her zaman yanındayız. İlçemizin ekonomik hayatına katkı sunan tüm esnafımızı desteklemeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
