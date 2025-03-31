Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow 2025'te Sergilendi
Mississauga'da düzenlenen 2025 İlkbahar Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow, klasik ve özel motosikletlerin sergilendiği bir fuar olarak 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşti.
MISSISSAUGA, 31 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'nde yer alan Mississauga'da düzenlenen 2025 İlkbahar Toronto Motosiklet ve Powersports Supershow'da sergilenen özel olarak üretilmiş motosiklet, 30 Mart 2025.
Klasik motosikletler, özel motosikletler ve daha fazlasının yer aldığı geleneksel fuar, 29-30 Mart tarihlerinde Mississauga kentinde düzenlendi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel