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TOKİ'nin Mecitözü'ndeki Yeni Konut Projesi İçin Hafriyat Çalışmaları Başladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Mecitözü ilçesindeki yeni konut projesinin hafriyat çalışmalarına başladı. Proje kapsamında 101 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Mecitözü ilçesindeki yeni toplu konut projesinin hafriyat çalışmaları başladı.

Camikebir Mahallesinde hayata geçirilen toplu konut projesi kapsamında iş makineleri şantiye sahasında temel çalışmalarını yürütüyor.

2. Etap TOKİ konutları projesi ile 101 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi inşa edilecek.

Ayrıca bölgede altyapı ve çevre düzenleme çalışması da yapılacak.

Projenin kısa sürede tamamlanarak dairelerin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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