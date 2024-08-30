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TOKİ Başkanı Karabük'teki Projeleri İnceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Karabük'te yapımı devam eden projeleri inceledi. Sungur, Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi alanı, Kartaltepe Mahallesi'ndeki 'İlk Evim İlk İş Yerim' proje alanı, Bayır Mahalle'de kentsel dönüşüm planlanan alanlar ve Soğuksu 3. Etap TOKİ projesi sahasını gezdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Karabük'te yapımı devam eden projeleri inceledi.

Bir dizi inceleme ve ziyaret için kente gelen Sungur, ilk önce Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi alanını gezdi.

Sungur daha sonra Kartaltepe Mahallesi'ndeki "İlk Evim İlk İş Yerim" proje alanını, Bayır Mahalle'de kentsel dönüşüm planlanan alanları ve Soğuksu 3. Etap TOKİ projesi sahasını inceledi.

Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret eden Sungur, Karabük Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

Programlarda AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer ilgililer de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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