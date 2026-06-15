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Bakan Kurum: 20 bin TOKİ konutunu, kurasız satışa sunuyoruz

Bakan Kurum: 20 bin TOKİ konutunu, kurasız satışa sunuyoruz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konutu uygun ödeme koşullarıyla kurasız satışa çıkardığını duyurdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın 64 ildeki açık satış kampanyasına ilişkin, "64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın konuta erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz yeni kampanyaya başvurular bugün başlıyor. 64 şehrimizde 20 bin TOKİ konutunu, uygun ödeme koşulları ile kurasız satışa sunuyoruz. Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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