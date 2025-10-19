Tokatlı Adaylar Hayvancılıkta Genel Başkan Seçildi

TÜRKİYE'deki hayvancılık sektörünün çatı kuruluşları olan 4 büyük merkez birliğinin genel başkanlık seçimleri yapıldı. Kongrelerde 4 Tokatlı aday rakiplerini geride bırakarak Türkiye genelindeki birliklerin genel başkanlığına seçildi.

Türkiye'de eylül ve ekim aylarında yapılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı, Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlığı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı seçimlerinde aday olan 4 Tokatlı oda başkanı seçimleri kazandı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı'na Turan Saldırıcıer, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı'na İlhan Köten, Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanlığı'na Muzaffer Keser, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığı'na ise Ali Demir seçildi.

Seçilen 4 genel başkan Tokat'ta basın toplantısı yaptı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ali Demir, "Tokat'ta yapılan hayvancılık yatırımları ve kentteki üreticinin ürünlerinin direkt pazara sunulması şehrimiz bir adım öne çıkarmıştı. 2025 yılında başlayan seçimlerde tüm başarılı başkanlarımız başkan adaylığını açıkladı. Ekiplerini kurdu, bu ekiplerle beraber de ülke genelinde çalışmalarını yürüttü. Hepsi de çok başarılı bir çalışmalar yürüttü, tebrik ediyorum. Ülke genelinde seçimlere girmek ciddi birikim, ciddi deneyim, ciddi tecrübeler ister. Başkanlarımız da deneyimlerini, tecrübelerini sahaya yansıtarak seçimlerden galip ayrıldılar ülkemiz için artık yeni bir sayfa açıldı. Bir ilden 4 genel başkanın çıkması istişare kültürünü oluşturacak, birlikte hareket oluşturacakö dedi.

Türkiye'de manda yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Muzaffer Keser, "Türkiye genelinde iyi bir yere geldik. İnşallah daha da iyi bir yere getireceğiz. Bundan sonra tabi ki merkez başkanları olarak yük bizde" ifadelerini kullandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer ise "Devletimiz için, milletimiz için, ülke hayvancılığı için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bize inanan insanları mahcup etmeyeceğiz. Benden önceki genel başkanımıza yaptıkları emeklerden dolayı da teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı İlhan Köten ise "Türkiye'de aynı ilden 4 tane genel başkanı çıkması çok böyle olağan bir durum değil. Elbette ki emek, çalışma, özveri ve mücadele gerek. Diğer genel başkan olan arkadaşlarımı da kutluyorum. Bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse ülkemiz için hayvancılığımız için üreticilerimiz için ilimiz çalışacağızö dedi.

