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Tokat TSO'da kesin olmayan sonuca göre 12'şer üye kazananlar pazartesi itiraz edecek

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Tokat TSO'da kesin olmayan sonuca göre 12'şer üye kazananlar pazartesi itiraz edecek
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Tokat TSO seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Mücahit Yılmaz ve Ahmet Arat'ın listeleri 12'şer, Günaydın Altuntaş'ın listesi 2 meclis üyeliği kazandı. Yılmaz ve Arat, bazı komitelerde pusulalardaki çiziklere ilişkin itirazlarını pazartesi günü beraber yapacaklarını açıkladı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Mücahit Yılmaz ve Ahmet Arat'ın listeleri 12'şer, Günaydın Altuntaş'ın listesi 2 meclis üyeliği kazandı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan başkan adayı Mücahit Yılmaz, iki komitede oy pusulalarındaki çiziklerle ilgili sorun tespit ettiklerini söyledi.

Sonuçların henüz kesinleşmediğini belirten Yılmaz, "Onunla ilgili pazartesi günü inşallah itirazlarımızda bulunacağız." dedi.

Başkan adayı Ahmet Arat da bazı komitelerde oyların birbirine yakın olduğunu, pusulalardaki çiziklere ilişkin itirazlarını pazartesi günü yapacaklarını anlattı.

Yılmaz ile geçmişte iki dönem aynı listede yer aldıklarını hatırlatan Arat, "İtiraz başvurularını birlikte yapacağız. Oradan çıkan sonuca göre tam netleşecek ya da farklı bir rakama ulaşacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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