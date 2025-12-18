Almus'ta "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

Tokat'ın Almus ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında Almud Fatmatüz Zehra Kız Kur'an Kursu ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri yerli ve milli üretimimize dikkat çekmek amacıyla TOGG, Akıncı, Kızılelma, Altay tankı, Kirpi gibi eserler üzerine yapay zeka destekli video hazırladı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, minik yüreklerin büyük farkındalığının kendilerine umut, ülkenin üretim gücüne ise güven verdiğini dile getirerek, "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu bilinçle büyüyen nesillerin ülkemizi daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz." dedi.