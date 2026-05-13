Haberler

Pazar ilçesinde üreticiye 113 bin fide dağıtıldı

Pazar ilçesinde üreticiye 113 bin fide dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazar ilçesinde sebze üretiminin geliştirilmesi için yürütülen proje kapsamında 13 bin fide üreticilere teslim edildi. Proje, yerel çeşitlerin korunması ve ekonomik gelirlerin artırılması hedefleniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere 13 bin fide dağıtıldı.

Pazar ilçesinde sebze üretiminin geliştirilmesi ve yerel çeşitlerin korunarak yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Tokat Domates ve Biberiyle Tanınıyor" projesi kapsamında üreticilere fide dağıtımı gerçekleştirildi.

Tokat İl Özel İdaresinin yüzde 50 destek sağladığı proje çerçevesinde sofralık ve salçalık yer domatesi ile kapya biber fidelerinden oluşan toplam 113 bin 184 adet fide üreticilere teslim edildi.

Proje ile ilçelerde sebze üretim kapasitesinin artırılması, kaliteli ve verimli üretimin yaygınlaştırılması, yerel çeşitlerin gelecek nesillere aktarılması ve üreticilerin ekonomik gelirlerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin her aşamada yanında olduklarını belirterek, "Toprağa emek veren tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
İran'dan Trump'ın Çin ziyaretine ilk yorum: Pekin ile ilişkilerimizi etkilemez

İran'dan tarihi ziyarete ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da 'Dombra' ile karşılandı

Astana’da gönülleri fetheden sürpriz: Erdoğan’ı çocuklar karşıladı
Lucas Torreira’ya saldıran şahıs tutuklandı

Galatasaraylı Torreira’ya saldıran şahıs hakkında karar verildi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım