Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı

Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve çalışmalar sürüyor. Dumanların yükseldiği anlar dronla görüntülendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki tuğla fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Bugün saat 19.30 sıralarında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir tuğla fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların fabrikadan yükseldiği anlar ise dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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