Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan veya ölen kimse yok.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolu kenarında bulunan tuğla fabrikasının tuğlaların pişirildiği bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Hiç hoş olmayan, canımızı sıkan bir durum ama çok şükür ki yaralı yok, ölüm yok, o yüzden mutluyuz. Birçok kişinin evine ekmek götürdüğü yer burası. Sanırım ateşlemenin olduğu yerden çıkan bir yangın, kontrol altına alındı. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun."