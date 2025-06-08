Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın

Tokat'ta Tuğla Fabrikasında Yangın
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan veya ölen kimse yok.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

D-100 kara yolu kenarında bulunan tuğla fabrikasının tuğlaların pişirildiği bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Hiç hoş olmayan, canımızı sıkan bir durum ama çok şükür ki yaralı yok, ölüm yok, o yüzden mutluyuz. Birçok kişinin evine ekmek götürdüğü yer burası. Sanırım ateşlemenin olduğu yerden çıkan bir yangın, kontrol altına alındı. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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