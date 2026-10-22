Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 264 bin 22'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 264 bin 22'ye ulaştı. Kentte motosiklet sayısı yıllık yüzde 12 artışla araç türleri arasında en yüksek artışı gösterdi.

Tokat'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 264 bin 22'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 verilerine göre, Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 1286, geçen yılın aynı ayına göre ise 14 bin 416 arttı.

Kentteki araçların 116 bin 559'unu otomobil, 53 bin 681'ini motosiklet, 49 bin 688'ini traktör, 33 bin 44'ünü kamyonet, 5 bin 408'ini kamyon, 3 bin 823'ünü minibüs, 1184'ünü otobüs ve 635'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 44,1'ini otomobiller, yüzde 20,3'ünü motosikletler ve yüzde 18,8'ini traktörler oluştururken, Tokat'ın Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtları içerisindeki payı yüzde 0,8 oldu.

Tokat'ta geçen yılın aynı ayına göre araç türleri arasında en yüksek artış yüzde 12 ile motosikletlerde gerçekleşti. Aynı dönemde özel amaçlı taşıt sayısı yüzde 10,2, otomobil sayısı ise yüzde 6,9 arttı.

Kentte eylül ayında 7 bin 38 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 63,2'sini otomobiller oluştururken, otomobilleri yüzde 12,2 ile kamyonetler ve yüzde 11,6 ile motosikletler izledi.

Kaynak: AA
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?

Magazin dünyası bunu konuşuyor: Acun'un sağ kolu boşanıyor mu?
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
Survivor ikincisi Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Estetik işlemlere 750 bin TL harcamıştı: Yine bıçak altına yattı
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!