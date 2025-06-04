Tokat'ta Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi Çerçevesinde Düve Dağıtımı Yapıldı

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu (TULİP) Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi kapsamında Sulusaray ilçesinde hayvan dağıtım töreni düzenlendi.

TULİP projeleri kapsamında Tokat ili Çekerek havzasında bulunan Sulusaray ilçesinde süt sığırcılığını geliştirme projesi kapsamında yüzde 70 devlet destekli, kalan yüzde 30 çiftçi tarafından karşılanan 64 damızlık gebe düve dağıtımı yapıldı.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü ve protokol üyeleri katıldı.

Köklü, "Proje kapsamında Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerimiz ve tüm köylerinde toplam 176 düve çiftçimize teslim edildi. Projede emeği geçenlere teşekkür ederek, dağıtılan düvelerin çiftçilerimize hayırlı olsun. Tarıma hayvancılığa ve çiftçimize olan desteğimiz artarak devam edecek." dedi.